Bayern ausgestochen? Neuer Favorit bei Gordon

Die Zeit von Anthony Gordon bei Newcastle United läuft im Sommer aller Voraussicht nach ab. Zahlreiche Topklubs bemühen sich mit unterschiedlicher Intensität um einen Transfer des 25-jährigen Engländers. Zuletzt galt der FC Bayern als Verein mit den besten Aussichten auf Erfolg. Nun scheint den Münchnern allerdings ein anderer Klub den Rang abzulaufen.

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Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, befindet sich inzwischen der FC Barcelona in der Pole Position. Barça habe demnach enorme Fortschritte im Werben um die Gunst des Flügelstürmers gemacht. Im Wortlaut heißt es, Gordon bevorzuge „einen Wechsel zum katalanischen Klub und möchte sich dem Projekt von Hansi Flick, Deco und Joan Laporta anschließen“.

Im Wettkampf mit den Bayern zog Sportdirektor Deco zuletzt neue Register. Der Funktionär reiste nach London, um vor Ort direkte Verhandlungen aufzunehmen. Der spanischen Tageszeitung zufolge initiierte der Ex-Profi konkrete Klub-zu-Klub-Gespräche und sorgte gleichzeitig dafür, dass Gordon ein Wechsel nach Barcelona schmackhaft gemacht wird. Diese Informationen bestätigt auch Fabrizio Romano.

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Ein Transfer an die Säbener Straße ist deshalb aber noch nicht vom Tisch. Zwischen Bayern und Gordon soll es bereits eine Einigung geben, problematisch bleibt nur die Höhe der Ablöseforderung von der Insel. Bis zu 90 Millionen Euro sollen die Magpies verlangen, zu viel für die Bayern. Allerdings auch zu viel für die chronisch klammen Katalanen – das berichtet auch die ‚Mundo Deportivo‘.