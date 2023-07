Mbappés Schicksalstag | Kane-Poker hat schon einen Gewinner

Deadline für Mbappé

Zwölf Tage. Zwölf Tage hat Kylian Mbappé noch Zeit, um seine Verlängerungsklausel zu ziehen und sich bis 2025 an Paris St. Germain zu binden. Für den französischen Topstürmer steht schon seit vergangenem Jahr fest, dass er darauf verzichten wird – die entsprechende Erklärung dazu ging als ominöses Schriftstück um die Welt. Für Arbeitgeber Paris St. Germain wäre das der absolute Super-GAU, deshalb drängt PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi seinen Superstar weiter zum Einlenken.

Die ‚Marca‘ nennt den 31. Juli mit Recht einen „entscheidenden Tag für die Zukunft von Mbappé“. Sollte der 24-Jährige standhaft bleiben und bis zum Schluss zu seiner Entscheidung stehen, kann Paris die zwingend notwendige Ablöse nur noch durch einen Verkauf in diesem Sommer reinholen. Wie Al-Khelaifi und Co. wohl reagieren, wenn keines der beiden Szenarien eintritt und Mbappé in einem Jahr ablösefrei geht?

Läuft für Kane

In typischer Mia san Mia-Manier hat sich Bayern Münchens Ehrenpräsident und Aufsichtsrat Uli Hoeneß am vergangenen Wochenende vor die Diktiergeräte gestellt und munter über die Zusage von Harry Kane geplaudert. Auch wenn Tottenham-Boss Daniel Levy von seinem Bayern-Pendant mit einem Lob bedacht wurde, sind die Aussagen („Dann wird Tottenham einknicken müssen“) hüben wie drüben als ziemlich taktlos empfunden worden. Wer sich bislang hingegen galant zurückhält, ist derjenige, um den sich alles dreht: Harry Kane.

Für das Fachmagazin ‚The Athletic‘ hat der englische Torjäger in diesem Dreieckspoker „das stärkste Blatt“. Einerseits, weil er – anders als in der Vergangenheit – über den Trubel still und stilvoll hinweggeht. Keine öffentliche Dampfplauderei à la Hoeneß, kein Trainingsstreik oder ähnliche Starallüren. Vor allem aber dürfte sich Kane sowohl mit einem Bayern-Transfer als auch mit einem Verbleib bei den Spurs (und einem ablösefreien Wechsel 2024) arrangieren können. Er selbst geht auf jeden Fall als Gewinner aus dem Spiel hervor, während einer der beiden Klubs wohl oder übel eine Niete zieht.