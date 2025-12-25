Menü Suche
Guéhi-Poker: Gute Nachrichten für Bayern

Marc Guéhi kommt in einem halben Jahr ablösefrei auf den Markt. Ein Schnäppchen wittern die europäischen Spitzenteams, von denen sich eins angeblich aus dem Poker zurückgezogen hat.

von Julian Jasch - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Marc Guéhi hebt den Daumen @Maxppp

Der FC Barcelona kann sich eine Zusammenarbeit mit Marc Guéhi (25) von Crystal Palace allem Anschein nach nicht leisten. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet von einem Treffen zwischen den Parteien, in dem klar wurde, dass die finanziellen Vorstellungen zu weit auseinanderliegen.

Stattdessen seien der FC Bayern und der FC Liverpool bereit, dem Innenverteidiger ein hohes Gehalt zu offerieren. Beide Schwergewichte suchen nach Verstärkungen für das Abwehrzentrum.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl will, so ist zu vernehmen, zeitnah weitere Gespräche mit Guéhis Beratern führen. Selbst wenn Dayot Upamecano (27) in München verlängern sollte, könnte der deutsche Rekordmeister beim englischen Nationalspieler (26 Länderspiel) ernst machen, schließlich zählt Min-jae Kim (29) weiterhin zu den Verkaufskandidaten.

Wer schnappt sich den ablösefreien Innenverteidiger?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Darüber hinaus ist Guéhi im kommenden Sommer ablösefrei zu haben. Seinen auslaufenden Kontrakt wird der Rechtsfuß nicht verlängern. Und ab Januar darf er ohne explizite Zustimmung seines Arbeitgebers mit anderen Vereinen über ein Engagement verhandeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
Premier League
FC Bayern
Barcelona
Liverpool
Crystal Palace
Marc Guéhi

