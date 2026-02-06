Bundesliga
VfB: Zwei Spieler werden ersetzt
Der VfB Stuttgart hat für die Europa League zwei Spieler nachnominiert. Die Schwaben teilen mit, dass Ameen Al-Dakhil und Nikolas Nartey ab sofort für den europäischen Wettbewerb spielberechtigt sind. Dafür weichen Dan-Axel Zagadou (26) und Lazar Jovanovic (19), die ohnehin aktuell verletzt sind.
Al-Dakhil war zwischenzeitlich ein wichtiger Faktor für Trainer Sebastian Hoeneß, in diesem Kalenderjahr kam der 23-Jährige aber noch nicht zum Einsatz. Nartey ist nach langwieriger Verletzung in dieser Saison zurück und war unter Hoeneß zuletzt meist gesetzt. Der 25-Jährige soll jetzt auch in der Europa League gegen Celtic Glasgow (19.2./26.2.) die Offensive beleben.
