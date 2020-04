Nach Saisonabbruch: Alkmaars ungekrönte Jugendarbeit

Es ist wohl der Traum eines jeden Fußballromantikers: Eine im Meisterschaftskampf eher als Underdog bewertete Mannschaft macht dem Rekordmeister des Landes mächtig Konkurrenz – dazu besteht das Gerüst des Teams aus Spielern aus der eigenen Nachwuchsabteilung. AZ Alkmaar kam dem sehr nahe.

Nach 25 Spieltagen rangierte das von Arne Slot trainierte Team punktgleich mit Ajax Amsterdam an der Tabellenspitze der Eredivisie. Das direkte Aufeinandertreffen Anfang März wurde in der gegnerischen Amsterdam Arena mit 2:0 gewonnen. Die am vergangenen Freitag getroffene Entscheidung, die Saison nicht mehr fortzusetzen, ließ den Traum vom ersten Meistertitel seit 2009 allerdings platzen.

Eigengewächse als Leistungsträger

Prägend für Alkmaars Titeljagd war ein Quartett, das bereits im Alter von zwölf Jahren die Schuhe für den Klub schnürte: Kapitän Teun Koopmeiers (22), Toptorjäger Myron Boadu (19), Rechtsaußen Calvin Stengs (21) und Linksverteidiger Owen Wijndal (20).

„Unsere erste Mannschaft besteht zu 67 Prozent aus Akademiespielern, von denen sechs oder sieben Stammspieler sind“, erklärt Nachwuchsleiter Paul Brandenburg im Gespräch mit ‚Sky Sports‘, „das ist eine gute Sache. Es ist Teil unserer Vision, dass die größten Talente zum Einsatz kommen. Sie bekommen ihre Chance, sobald sie sie sich verdient haben.“

Das Raiola-Trio

Seine Chancen genutzt hat beispielsweise oben genannter Boadu. Der Mittelstürmer kommt in seiner ersten Saison als Stammspieler auf 33 Torbeteiligungen in 39 Pflichtspielen. Mit 14 Ligatreffern konkurrierte der 19-Jährige vor dem Abbruch um die Torjägerkanone in den Niederlanden.

Boadu wirbelt in der Offensive gemeinsam mit dem 21-jährigen Stengs. Der Flügelstürmer konnte seine Produktivität in seiner zweiten richtigen Profisaison deutlich nach oben schrauben: Zehn Treffer und zwölf Assists stehen für den Linksfuß in 42 Saisonspielen zu Buche.

Wijndal gehört ebenfalls zu den Senkrechtstartern im Team. Der Linksverteidiger schaltet sich gerne in den Angriff ein. Sieben Vorlagen und ein Treffer gelangen dem niederländischen U21-Nationalspieler in 24 Liga-Einsätzen. Ein pikantes Detail: Boadu, Stengs und Wijndal werden von Mino Raiola vertreten. Und der Starberater gilt nicht als Agent, der seine Klienten lange beim gleichen Klub hält.

Verliert Alkmaar seine Zukunft?

Alkmaar könnte im Zuge der Coronakrise möglicherweise seine größten Nachwuchshoffnungen an die Konkurrenz verlieren. Zwar wurde der Verein für die kommende Spielzeit als Teilnehmer an den Qualifikationsrunden der Champions League eingestuft, doch die UEFA machte Anfang April deutlich, dass ein Saisonabbruch zum Ausschluss der Klubs aus den internationalen Wettbewerben führen könnte.

Ohne eine solche Perspektive könnte auch das von Raiola betreute Trio frühzeitig den nächsten Karriereschritt suchen. Wijndal, Boadu und Stengs (alle Vertrag bis 2023) sollen bereits vom FC Barcelona beobachtet worden sein. Zudem würde sich Ligakonkurrent Ajax Amsterdam die beiden Offensivjuwele Stengs und Boadu ebenfalls gerne angeln.

Auch wenn Alkmaar einen vielversprechenden Jahrgang verlieren könnte, ist Nachwuchsleiter Brandenburg entschlossen, den Weg fortzuführen: „Die Spieler, die unsere Akademie hervorbringt, müssen jedes Mal besser werden. Wir müssen sicherstellen, dass unsere nächste Generation den Talenten der aktuellen Generation gerecht wird.“