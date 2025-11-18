Menü Suche
Mintal kehrt nach Nürnberg zurück

von Tobias Feldhoff - Quelle: fcn.de
Marek Mintal applaudiert freudig @Maxppp

Club-Legende Marek Mintal kehrt zum 1. FC Nürnberg zurück. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig wird künftig als Stürmertrainer mit Spielern aus dem Perspektivkader sowie Angreifern und Offensivakteuren aus dem FCN-Nachwuchs arbeiten. „Wir freuen uns sehr, dass wir Marek von einer Rückkehr zum FCN überzeugen konnten. Jeder weiß, wie groß seine Expertise in der Offensive ist. Daher freuen wir uns sehr, dass er unsere Talente künftig formen und sie auf ihrem Weg begleiten wird“, sagt Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Auch Mintal selbst, der zwischen 2003 und 2011 für die Franken spielte und später in unterschiedlichen Funktionen für den Club arbeitete, freut sich auf die neue Aufgabe: „Als die Anfrage kam, war schnell klar, dass das eine Rolle ist, mit der ich mich identifiziere und in der ich aufgehe. Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen sowie meine neue Aufgabe im ClubNachwuchs.“

