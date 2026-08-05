Drei Transfer-Spuren bei Bahoya

Jean-Mattéo Bahoya weckt offenbar Interesse in der Premier League. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat Tottenham Hotspur vor der laufenden Transferperiode Kontakt zu den Beratern des Linksaußen aufgenommen. Seitdem haben die Spurs die Bemühungen aber nicht intensiviert, da Bahoya nicht das Hauptziel der Londoner sei.

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Dementsprechend habe es auch noch keinen Kontakt zu Eintracht Frankfurt gegeben. Die SGE muss in diesem Sommer noch ein bis zwei größere Verkäufe tätigen, Bahoya gehört ebenso wie Farès Chaïbi (23) zu den aussichtsreichen Kandidaten. Eine weitere Spur beim 21-Jährigen, dessen Arbeitsvertrag in Frankfurt bis 2029 befristet ist, führt laut ‚The Athletic‘ nach Saudi-Arabien. Auch die AS Rom ist grundsätzlich interessiert.