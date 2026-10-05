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UEFA Nations League

Klare Fan-Meinung zum CR7-Knall

von Remo Schatz
1 min.
Ungewohnter Anblick: Cristiano Ronaldo auf der Bank @Maxppp

Vier Spiele, vier Siege, in der Nations League läuft es für Portugal wie am Schnürchen. Überschattet wird der anhaltende Triumphzug des Rekordsiegers (zwei Titel) aber vom Eklat um Cristiano Ronaldo. Zur medienwirksamen Abreise des Superstars haben die FT-Leser eine klare Meinung. 74 Prozent der Befragten können die Aktion des 41-Jährigen nicht verstehen und befinden, dass das „Ego von CR7 zu groß“ sei.

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Könnt ihr die Abreise von Cristiano Ronaldo nachvollziehen?
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Die übrigen 26 Prozent sprechen sich für mehr Respekt für die portugiesische Lichtgestalt aus. Derweil ist das Kapitel bei den Magellanen noch längst nicht geschlossen. Nach dem gestrigen 2:1-Sieg gegen Norwegen hält Nationaltrainer Jorge Jesus die Tür für Ronaldo weiter offen und spielte den Eklat zum „Missverständnis“ herunter.

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