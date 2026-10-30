United bestätigt bittere Sesko-Pille

Bei Benjamin Sesko (23) ist noch nicht absehbar, wann er für Manchester United auf den Platz zurückkehren kann. „Wir wissen noch nicht genau, wie lange es dauern wird, aber es wird ein längerer Zeitraum sein“, gab Trainer Michael Carrick auf der Pressekonferenz vor dem richtungsweisenden Spiel gegen den FC Chelsea am morgigen Samstag (13:30 Uhr) Einblick. Sesko fehlt seit Mitte September aufgrund anhaltender Schienbeinprobleme.

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Zuletzt war sogar von einer kolportierten Ausfallzeit bis Februar die Rede. „Es ist bedauerlich. Vor allem natürlich für Ben, angesichts der Zeit, die er hinter sich hat und die er zu bewältigen versucht hat. Dass er das jetzt noch einmal durchmachen muss und wir nicht auf ihn zurückgreifen können, ist natürlich ein Rückschlag, aber wir werden versuchen, ihn so schnell wie möglich wieder einsatzfähig zu machen“, so Carrick über den slowenischen Stürmer.