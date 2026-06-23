Moritz Jenz plant offenbar einen Abgang in die Serie A. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, haben die Berater des 27-Jährigen den Innenverteidiger in den vergangenen Tagen aktiv bei Parma Calcio und dem FC Bologna angeboten. Aktuell ist unklar, ob auch seitens der Klubs Interesse besteht.

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Der Vertrag des gebürtigen Berliners bei den Wölfen ist noch bis 2027 befristet, nach dem Abstieg möchte Jenz den Klub jedoch auf jeden Fall verlassen. In der abgelaufenen Spielzeit stand der Rechtsfuß 22 Mal für die Niedersachsen auf dem Feld, spielte im Saisonfinale aber keine große Rolle mehr.