Tuchel-Klartext über Ausstiegsklausel

Thomas Tuchel denkt nicht an einen vorzeitigen Abschied als englischer Nationaltrainer. „Es gibt keine Ausstiegsklausel“, stellte der 53-Jährige auf einer Pressekonferenz klar, „und ich habe auch nicht die Absicht zu gehen. Ich habe den Vertrag unterschrieben, ich möchte bis zur EM bleiben und diese bestreiten. Wir haben noch eine Rechnung offen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Frühjahr hatte Tuchel seinen Vertrag vorzeitig bis nach der Heim-Europameisterschaft 2028 in England, Schottland, Wales und Irland verlängert. Bei der zurückliegenden WM führte der deutsche Übungsleiter die Three Lions auf Platz drei.