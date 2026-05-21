Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Über 50 Millionen: Leweling heiß begehrt

Wagt Jamie Leweling im Sommer den Sprung ins Ausland? Einige Klubs aus den europäischen Top5-Ligen sind heiß auf Deutschlands WM-Fahrer.

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Jamie Leweling im Porträt @Maxppp

Mehrere Vereine aus dem Ausland strecken offenbar die Fühler nach Jamie Leweling aus. Informationen von ‚Sky‘ zufolge bekunden die Premier League-Vertreter AFC Bournemouth und FC Everton sowie Serie A-Klub AS Rom konkretes Interesse am Außenstürmer des VfB Stuttgart.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesligist würde den 25-Jährigen aber nur für eine Top-Ablöse ziehen lassen. Laut dem Pay-TV-Sender liegt das Preisschild für Leweling bei über 50 Millionen Euro. Bournemouth scheiterte bereits im Winter mit einer Offerte von 40 Millionen Euro. Bieten die Cherries im Sommer eine noch höhere Summe?

Lewelings Vertrag in Stuttgart läuft bis 2029. In dieser Saison markierte der vierfache DFB-Nationalspieler für die Schwaben elf Tore und zwölf Assists in 49 Einsätzen. Dank seiner guten Leistungen wurde der Flügelflitzer von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den WM-Kader nominiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Serie A
Stuttgart
Bournemouth
Everton
Rom
Jamie Leweling

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Serie A Serie A
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Everton Logo FC Everton
Rom Logo AS Rom
Jamie Leweling Jamie Leweling
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert