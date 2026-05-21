Über 50 Millionen: Leweling heiß begehrt

Mehrere Vereine aus dem Ausland strecken offenbar die Fühler nach Jamie Leweling aus. Informationen von ‚Sky‘ zufolge bekunden die Premier League-Vertreter AFC Bournemouth und FC Everton sowie Serie A-Klub AS Rom konkretes Interesse am Außenstürmer des VfB Stuttgart.

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Der Bundesligist würde den 25-Jährigen aber nur für eine Top-Ablöse ziehen lassen. Laut dem Pay-TV-Sender liegt das Preisschild für Leweling bei über 50 Millionen Euro. Bournemouth scheiterte bereits im Winter mit einer Offerte von 40 Millionen Euro. Bieten die Cherries im Sommer eine noch höhere Summe?

Lewelings Vertrag in Stuttgart läuft bis 2029. In dieser Saison markierte der vierfache DFB-Nationalspieler für die Schwaben elf Tore und zwölf Assists in 49 Einsätzen. Dank seiner guten Leistungen wurde der Flügelflitzer von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den WM-Kader nominiert.