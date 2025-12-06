WM-Horrorshow mit Heidi | Spuckattacke in England

Cringe-Award für die FIFA

Viele hatten die schlimmsten Dinge für die Auslosung der Weltmeisterschaft erwartet – und wurden doch von der Peinlichkeit der Veranstaltung überrascht. Top-Model Heidi Klum war als Moderatorin noch das Normalste an einem Abend des Fremdschams. Die Verleihung des eigens für die Veranstaltung kreierten Friedenspreises an Donald Trump fasst die Farce der Auslosung gut zusammen – dass Trump den Preis zu YMCA tanzend erfreut in Empfang nahm, sorgte immerhin für ein Schmunzeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ansonsten war weder dem Publikum im Saal noch den Zuschauern vor den TV-Geräten bei der zweistündigen Werbeshow der FIFA nach Lachen zumute. Von einer „düsteren Zurschaustellung politischer Speichelleckerei“ berichtet etwa der ‚Mirror‘. Das Urteil des ‚Guardian‘ fällt ähnlich ernüchternd aus: „Es war ungefähr so spannend wie das Lesen eines Wörterbuchs oder das Verfolgen der Wahlergebnisse aus Nordkorea“. Als dann bei der Auslosung auch noch Moderator Rio Ferdinand unprofessionell und fahrig auftrat, war die Horrorshow perfekt. Ach, übrigens: Deutschland trifft in Gruppe E auf Ecuador, die Elfenbeinküste und Curaçao.

Ein Lama wird bestraft

Als Spieler ist es immer weise, sich nicht mit dem Publikum anzulegen. Spucken sollte deshalb ebenfalls vermieden werden. So geschehen im Oktober beim 2:0-Sieg des FC Burnley gegen Leeds United. Mittelfeldspieler Hannibal (22) spuckte in der 67. Minute als Auswechselspieler deutlich in Richtung der Gästefans. Da heutzutage Kameras ein solches Vergehen ganz gut festhalten können, muss der Tunesier jetzt mit den Konsequenzen leben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FA sperrt Hannibal für insgesamt vier Spiele und brummt ihm obendrein eine Geldstrafe in Höhe von 17.000 Pfund auf. „Dem Spieler wurde vorgeworfen, gegen die Spielregeln verstoßen und/oder sich unangemessen verhalten und/oder sich beleidigend und/oder unanständig verhalten zu haben, indem er in der 67. Minute in Richtung der Fans von Leeds United gespuckt hat“, heißt es in der Erklärung der FA.