BVB: Sonderlob für Bynoe-Gittens

Bei Borussia Dortmund setzt man große Hoffnungen in den jungen Flügelstürmer Jamie Bynoe-Gittens: „Jamie ist natürlich auch ein absolutes Top-Talent und in der Liga ein herausragender Spieler. Bei ihm geht es in erster Linie darum, gesund zu bleiben. Er hatte lange Zeit mit Verletzungen zu kämpfen“, erklärt Nachwuchskoordinator Lars Ricken im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Vor eineinhalb Jahren war Bynoe-Gittens aus der Jugend-Akademie von Manchester City zum BVB gewechselt. Im Anschluss setzte ihn unter anderen ein Bänderriss im Sprunggelenk länger außer Gefecht. „Darum geht es für ihn darum, so viele Spiele und Trainingseinheiten zu absolvieren wie möglich“, befindet Ricken, „wenn er vollkommen fit ist, dann ist er ein Unterschiedspieler auf einem extrem hohen Niveau.“