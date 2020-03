Offiziell: Premier League setzt mindestens bis Ende April aus

Die Premier League setzt ihren Spielbetrieb wohl frühestens im Mai fort. Wie die englische Profiliga mitteilt, bleibt die aktuelle Saison mindestens bis zum 30. April wegen der Corona-Pandemie unterbrochen.

Gleichzeitig werde der nationale Fußballverband FA eine Fortsetzung über den bisherigen Stichtag des 30. Juni hinaus wohl ermöglichen, heißt es in dem Statement. Gespielt werden soll erst wieder, wenn es „sicher und möglich“ ist.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so



