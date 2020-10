Mayoral schließt sich Rom an

Borja Mayoral ist bei der Suche nach seinem neuen Arbeitgeber in Italien fündig geworden. Wie die AS Rom offiziell bekanntgibt, wechselt der 23-jährige Mittelstürmer von Real Madrid in die italienische Hauptstadt. Es handelt sich um eine zweijährige Leihe mit einer Gebühr von zwei Millionen Euro. Zudem besteht eine Kaufoption, die im Sommer 2021 in Höhe von 15 Millionen und 2022 bei 20 Millionen liegt. Sollte die Option aktiviert werden, wird der Vertrag des Stürmers automatisch bis 2025 verlängert.

Mayoral, der vertraglich noch bis 2021 an die Madrilenen gebunden war, spielte zuletzt auf Leihbasis bei UD Levante. In seinen 36 Einsätzen erzielte er neun Tore und steuerte zwei Torvorlagen bei. Bei den Giallorossi ist er Stand jetzt offenbar als Backup für Stürmer Edin Dzeko eingeplant.