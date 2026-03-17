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„Ganz oben auf der Liste“ – neue Entwicklung im Goretzka-Poker

Der Poker um Leon Goretzka nimmt Fahrt auf. Geht es in die Premier League oder kann Juventus Turin doch noch dazwischengrätschen?

von David Hamza - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Leon Goretzka auf der Ersatzbank @Maxppp

Im Rennen um den ablösefreien Leon Goretzka (31) gelten die Premier League und der FC Arsenal als favorisiert. Juventus Turin gibt sich aber längst nicht geschlagen. Erste Gespräche haben dem Vernehmen nach schon stattgefunden.

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Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet nun, dass Juve-Trainer Luciano Spalletti den Mittelfeldspieler „ganz oben auf seine Liste gesetzt“ hat, Juve mache „Druck, um die starke Konkurrenz zu übertrumpfen und ihn davon zu überzeugen, die Bianconeri dem FC Arsenal vorzuziehen.“

Goretzka, berichtet die italienische Sportzeitung weiter, sei erstmals im Oktober 2010, in den folgenden Jahren sowie Ende 2017 ein Thema bei Juve gewesen. Klappt es diesmal mit einer Verpflichtung?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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