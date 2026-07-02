Butland zurück in der Premier League
Hull City hat den ersten Sommer-Neuzugang verkündet. Der Premier League-Aufsteiger verpflichtet Jack Butland von den Glasgow Rangers. Für den 33-Jährigen steht somit nach drei Jahren in Schottland das Comeback in Englands Oberhaus bevor.
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Our first summer signing is here.— Hull City (@HullCity) July 2, 2026
Jack Butland is a Tiger! 🐯
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