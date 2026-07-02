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Butland zurück in der Premier League

Hull City hat den ersten Sommer-Neuzugang verkündet. Der Premier League-Aufsteiger verpflichtet Jack Butland von den Glasgow Rangers. Für den 33-Jährigen steht somit nach drei Jahren in Schottland das Comeback in Englands Oberhaus bevor.

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