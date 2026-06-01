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Bundesliga

Wolfsburgs Gedankenspiel mit Selke

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Davie Selke im Publikum @Maxppp

Davie Selke war eines der Transferziele des VfL Wolfsburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, wollte der VfL den so kopfballstarken Stürmer von Basaksehir im Falle des Klassenerhalts an Bord holen. Nach dem Abstieg in die zweite Liga sei der 31-Jährige für die Wölfe jedoch zu teuer.

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Stattdessen richtet der VW-Klub seinen Blick auf andere Offensivakteure. Der Transfer von Fraser Hornby (26) wurde heute bereits verkündet, zudem ist Hamburg-Stürmer Robert Glatzel (32) ein heißes Thema in der Autostadt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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