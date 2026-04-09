Zwei Hochkaräter an Bayers Kofane dran

Christian Kofane hat sich bei weiteren Spitzenvereinen in Europa auf den Zettel geschossen. Laut ‚Teamtalk‘ stoßen Manchester City und der FC Liverpool zum Kreis der Interessenten. Nachdem zuletzt der FC Arsenal stark mit dem 19-Jährigen in Verbindung gebracht worden war, bestätigte sein Berater vor wenigen Tagen zudem Anfragen des FC Chelsea, Newcastle United, Everton, Brentford und des FC Barcelona. Auch der FC Bayern soll die Entwicklung des Youngsters beobachten.

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Kofane war erst im vergangenen Sommer für rund fünf Millionen Euro von Albacete zu Bayer Leverkusen gewechselt. In der laufenden Spielzeit steuerte der Mittelstürmer sieben Tore und acht Vorlagen in 40 Pflichtspielen bei. Aufgrund der rasanten Entwicklung soll die Werkself den Kameruner nun mit einem Preisschild zwischen 60 und 70 Millionen Euro versehen haben.