Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder vor schneller Trainer-Entscheidung?

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Clemens Fritz im Interview @Maxppp

Der SV Werder Bremen könnte schon im Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr) mit einem neuen Cheftcoach antreten. Die ‚Bild‘ zitiert Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz: „Wir befinden uns in guten Gesprächen. Es ist möglich, dass am Wochenende ein neuer Trainer auf der Bank sitzt. Eine Garantie gibt es aber nicht. Es wird eine externe Lösung sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zumindest nach außen hin verläuft die Werder-Suche nach einem Übungsleiter derzeit schleppend. Bo Svensson und Bo Henriksen zählen dem Vernehmen nach nicht mehr zu den Kandidaten. Gehandelt werden Dieter Hecking und Daniel Thioune, die ‚DeichStube‘ brachte am heutigen Dienstag mit Martín Demichelis einen weiteren Namen ins Gespräch. Sollten die Bosse bis zum Wochenende nicht fündig geworden sein, werden die Assistenten des entlassenen Horst Steffen, Raphael Duarte und Christian Groß, die Mannschaft gegen Freiburg betreuen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Clemens Fritz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Clemens Fritz Clemens Fritz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert