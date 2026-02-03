Werder vor schneller Trainer-Entscheidung?

Der SV Werder Bremen könnte schon im Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr) mit einem neuen Cheftcoach antreten. Die ‚Bild‘ zitiert Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz: „Wir befinden uns in guten Gesprächen. Es ist möglich, dass am Wochenende ein neuer Trainer auf der Bank sitzt. Eine Garantie gibt es aber nicht. Es wird eine externe Lösung sein.“

Zumindest nach außen hin verläuft die Werder-Suche nach einem Übungsleiter derzeit schleppend. Bo Svensson und Bo Henriksen zählen dem Vernehmen nach nicht mehr zu den Kandidaten. Gehandelt werden Dieter Hecking und Daniel Thioune, die ‚DeichStube‘ brachte am heutigen Dienstag mit Martín Demichelis einen weiteren Namen ins Gespräch. Sollten die Bosse bis zum Wochenende nicht fündig geworden sein, werden die Assistenten des entlassenen Horst Steffen, Raphael Duarte und Christian Groß, die Mannschaft gegen Freiburg betreuen.