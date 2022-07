Causa De Jong: Gipfeltreffen in Barcelona

Beim FC Barcelona stehen zukunftsweisende Tage an. Der Kader für die kommende Saison soll langsam aber sicher Formen annehmen. In Kürze wird man dabei wohl den ausgelaufenen Vertrag mit Ousmane Dembélé (25) erneuern. Bei einer weiteren wichtigen Personalie will man der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge bei einem Gipfeltreffen für endgültige Klarheit über die Zukunft von Mittelfeldspieler Frenkie de Jong sorgen.

Bis zur zweiwöchigen US-Reise in wenigen Tagen wollen die Katalanen Gewissheit haben. Zunächst will sich die Klubführung mit Cheftrainer Xavi zusammensetzen, um auf der Führungsetage eine Entscheidung zu fällen. Im Anschluss soll ein persönliches Gespräch zwischen Xavi und de Jong stattfinden. Der ehemalige Profi von Ajax Amsterdam hatte zuletzt klar gemacht, bleiben zu wollen.

Auch Barça-Präsident Laporta schlug einen Verbleib des Niederländers jüngst nicht aus: „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit er bleibt.“ Dafür müsste de Jong allerdings eine deutliche Gehaltsreduktion in Kauf nehmen. Dem 25-Jährigen stehen bis zu seinem Vertragsende 2026 knapp 90 Millionen Euro an Gehalts- und Bonuszahlungen zu.

Xavi offen für Verkauf

Xavi soll einem Verkauf grundsätzlich offener begegnen, heißt es weiter im Bericht. Obwohl Barças Übungsleiter von de Jongs Qualitäten überzeugt ist, würde er einen Verlust seiner Schaltzentrale nur hinnehmen, sollte im Gegenzug Bernardo Silva (27) von Manchester City kommen.

Sollte die Grundsatzentscheidung zu Ungunsten von de Jong ausfallen, stehen mit Manchester United sowie dem FC Chelsea zwei zahlungskräftige Abnehmer für de Jong bereit. Einem Bericht von ‚Sky Sports‘ zufolge wollen die Engländer allerdings zunächst abwarten, wie sich die Gespräche über eine mögliche Gehaltsabfindung entwickeln, bevor weitere Schritte in Richtung eines Transfers eingeleitet werden.