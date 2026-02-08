Hopp sauer: Kehrtwende bei Schicker?

Christoph Henssler sieht womöglich davon ab, Sportvorstand Andreas Schicker bei der morgigen Gesellschafterversammlung absetzen zu wollen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat der interimistische Vorstandsvorsitzende der TSG Hoffenheim infolge des öffentlichen Drucks „kalte Füße bekommen“. Deshalb sei denkbar, dass Henssler die geplante Kündigung noch von der Tagesordnung nimmt. Zum Hintergrund: Ein Datenschutzverstoß wird Schicker vorgeworfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der vermeintliche Formfehler wird von Ex-Ultra Henssler allerdings angeblich nur dafür genutzt, um den 39-jährigen Österreicher zum Sportdirektor zu degradieren. Das wiederum kommt für Schicker nicht infrage, der den Rückhalt von Cheftrainer Christian Ilzer und Dietmar Hopp genießt. Der 85-jährige Mäzen hat gegenüber der ‚Rhein-Neckar-Zeitung‘ zu verstehen gegeben, dass ihm „jegliches Verständnis“ für die hausgemachten Querelen fehlt. Hopp fragt: „Wie können wir den Erfolg unseres Klubs riskieren?“