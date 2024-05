Letztes Heimspiel: Tuchel zieht ernüchternde Bayern-Bilanz

Thomas Tuchel bestreitet am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg sein letztes Heimspiel als Trainer des FC Bayern. Auf der heutigen Pressekonferenz präsentierte sich der 50-Jährige nach dem Aus im Champions League-Halbfinale gelöst und zog Bilanz zu seiner Zeit in München, die im März 2023 begann.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe beim FC Bayern unterschrieben, um Titel zu gewinnen. Das haben wir in dieser Saison nicht geschafft. Und daran wirst du gemessen“, ordnete Tuchel nüchtern ein. Mit einem Präsent zum Abschied rechnet er nicht: „Für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel braucht man keine Blumen übergeben.“

Lese-Tipp

FC Bayern: 35 Millionen für Tillman

Darauf, dass sein Team eine gute Saison in der Königsklasse hinlegte und das Endspiel nur um Haaresbreite verpasste, wies Tuchel aber auch hin. „Wir haben unser Bestes gegeben und ich glaube, dass die Fans das auch gespürt haben. Das haben wir in der Champions League geschafft“, so der gebürtige Krumbacher, der aber auch weiß: „Das haben wir in der Bundesliga nicht immer geschafft. Und das liegt in meiner Verantwortung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel und die Zukunftsfrage

Wie es nun für Tuchel weitergeht, ist offen. Aus seinem Faible für den englischen Fußball machte er in der Vergangenheit nie einen Hehl, beteuert nun aber: „Ich hab keine Ahnung und werde es mir in aller Ruhe überlegen. Es gab bisher keine Gespräche mit anderen Klubs, weil die Aufgabe hier allumfassend war. Solange ich etwas mache, mache ich es mit 100 Prozent. Keine Ablenkung erlaubt. Das wird sich ab nächster Woche natürlich ändern.“