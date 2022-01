Baumgart spricht über Vertragsverlängerung

Steffen Baumgart liebäugelt mit einem langfristigen Engagement beim 1. FC Köln und würde seinen Vertrag ausdehnen. „Wenn der Verein das gerne möchte, dann können wir gerne über eine Verlängerung sprechen. Ich jedenfalls habe nicht vor, bald meine Sachen zu packen“, erklärt der 50-Jährige gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baumgarts aktuelles Arbeitspapier bei den Rheinländern läuft im Sommer 2023 aus. Erst vor der Saison wechselte der Trainer aus Paderborn in die Domstadt und wird von den Kölner Fans seitdem für sein offensives Spielsystem gefeiert. „Ich sehe das als Anerkennung der Art und Weise unseres Fußballs. Das hatte ich auch in Paderborn, doch in der Form war dies neu für mich“, so Baumgart.