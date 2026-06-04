St. Pauli verkündet Blessin-Trennung

Was sich längst abzeichnete, ist nun beschlossene Sache: Alexander Blessin tritt mit dem FC St. Pauli nicht den Gang in die zweite Liga an. Der Kiezklub hat den Cheftrainer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

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Die Nachfolge wolle der Bundesliga-Absteiger zeitnah regeln. Als heißer Kandidat kristallisierte sich zuletzt Marcel Rapp heraus, der nach seinem Aus bei Holstein Kiel im Februar frei verfügbar ist.