Geheimtraining enthüllt: Drei Tipps an den Bundestrainer

Thema Sané

Gegen Curaçao dominierte Deutschland das Spiel, vor allem die Offensivkräfte glänzten – bis auf Leroy Sané. Der ehemalige Bayern-Profi erwischte keinen starken Tag, war stets engagiert, ging aber ohne Zählbares vom Platz. Dass Nagelsmann seine Spieler nicht sofort absägt und ihnen den Rücken stärkt, ist grundsätzlich Doping für das Selbstvertrauen und sollte sich auf Dauer auch auszahlen.

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Problematisch wird es aber, wenn Spieler einen Freifahrtschein erhalten und vom Rest der Mannschaft durchgeschleppt werden müssen. Zumindest läuferisch war das bei Sané zwar nicht der Fall, die Effektivität ist dem Linksfuß aber komplett abhandengekommen. Darf der 30-Jährige starten, muss er liefern. Ansonsten wird es dringend Zeit, dass Jamie Leweling Spielzeit erhält oder eine andere Stammkraft auf den rechten Flügel rückt, damit Deniz Undav eine zentrale Position einnehmen kann.

Wer setzt sich im zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft durch? Sieg Deutschland Unentschieden Sieg Elfenbeinküste Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Geheimtraining mit Dreierkette

Die ‚Bild‘ enthüllte Erkenntnisse aus einem Geheimtraining der Nationalmannschaft. Nagelsmann ließ dabei Varianten mit Dreier- respektive Fünferkette trainieren. Möglicherweise eine Reaktion auf die pfeilschnellen Offensivkräfte der Elfenbeinküste. Insbesondere Yan Diomande könnte die Defensive von Deutschland vor gehörige Probleme stellen.

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Drei Spiele im Jahr 2025 absolvierte das DFB-Team auf dem Papier mit einer Dreierkette. In der WM-Qualifikation gegen Nordirland (3:1) sowie gegen Italien (3:3) und Portugal (1:2) in der Nations League. Wirklich stabiler wirkte die Verteidigung dadurch nicht. Die Automatismen griffen in den Spielen im gewohnten 4-2-3-1 deutlich besser. Das System jetzt ausgerechnet gegen die starken Ivorer zu verändern, um den Gegner zu überraschen, ist mit hohen Risiken verbunden.

Auf die Stärken fokussieren

Vorne ist Deutschland qualitativ sehr gut aufgestellt. Kai Havertz, Florian Wirtz oder Jamal Musiala gehören in Topform zu den besten Offensivspielern der Welt. Deniz Undav schießt Tore am Fließband. Auch die Ersatzspieler um Nick Woltemade, Jamie Leweling und Maximilian Beier bringen besondere Qualitäten mit, die jedem Gegner wehtun können.

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Der Weg zum Sieg sollte dementsprechend auch über die Stürmer des Teams führen. Während sich die Abwehr in den vergangenen Spielen immer mal wieder wackelig zeigte, waren es die Offensivspieler, die für positive Momente sorgten. Die Chance, dass dies auch gegen die Elfenbeinküste gelingt, ist hoch. Daher sollte keine Debatte um eine Dreier- oder Fünferkette, um Systeme oder die Ausrichtung auf den Gegner entfacht werden. Vielmehr ist Deutschlands Abteilung Attacke erfolgversprechend genug, um die Westafrikaner zu schlagen.