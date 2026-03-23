Millionen-Ablöse: Gladbach buhlt um Netz-Ersatz

Hat Borussia Mönchengladbach mit Verspätung einen Ersatz für den im Winter abgewanderten Luca Netz (22) gefunden? Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Bundesligist „sehr konkret“ an David Herold vom Karlsruher SC interessiert. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft bis 2027, dem Bericht zufolge steht jedoch fest, dass er diesen nicht erfüllen wird.

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Neben den Fohlen soll es noch zahlreiche weitere Interessenten geben. Den Zweitligisten kann Herold im Sommer per Ausstiegsklausel verlassen, die nach Informationen von ‚Sky‘ bei 3,5 bis vier Millionen Euro liegt. Im vergangenen Jahr wurden auch der FC Augsburg sowie der 1. FC Heidenheim mit dem Ex-Bayer in Verbindung gebracht.