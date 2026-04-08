Bayern-Abschied: So denkt Olise

Michael Olise spielte Gegenspieler Álvaro Carreras beim gestrigen 2:1-Sieg des FC Bayern bei Real Madrid schwindelig und sicherte sich so die FT-Note 1. Den vielen Verehrern des französischen Rechtsaußen hat die Vorstellung im Bernabéu sicherlich ebenfalls gefallen.

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Doch Olise verschwendet offenbar gerade keinen Gedanken an einen Abschied aus München. Wie aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervorgeht, fühlt sich der 24-Jährige in München wohl.

Gerüchte gab es zuletzt um Interesse von Real sowie englischen Großklubs wie dem FC Liverpool. Bayern-Patron Uli Hoeneß verkündete jedoch vollmundig, Olise nicht mal für 200 Millionen Euro Ablöse abgeben zu wollen. Vielmehr wollen die Bayern den bis 2029 datierten Vertrag gerne vorzeitig verlängern. Damit einher ginge sicherlich eine saftige Gehaltserhöhung.