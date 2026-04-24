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La Liga

Schlechte Nachrichten für Arbeloa

von Lukas Weinstock - Quelle: Jorge Picón
Florentino Pérez auf einer PK @Maxppp

Álvaro Arbeloa hat mit Blick auf eine Zukunft als Trainer von Real Madrid schlechte Karten. Der spanische Sportjournalist Jorge Picón berichtet, Real-Präsident Florentino Pérez sei der Meinung, dass auf der Trainerposition eine Veränderung notwendig ist. Ob Pérez eine sofortige Trennung oder einen Wechsel nach der laufenden Saison anstrebt, geht nicht aus dem Bericht hervor.

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Zuletzt zeichnete sich bereits ab, dass beide Parteien wohl spätestens nach Saisonende getrennte Wege gehen. Laut Picón hat Arbeloa in den Reihen des Vorstands allerdings auch viele Fürsprecher. Das Problem: Mit Pérez hat Arbeloa die mit Abstand gewichtigste Stimme gegen sich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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