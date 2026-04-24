Schlechte Nachrichten für Arbeloa

Álvaro Arbeloa hat mit Blick auf eine Zukunft als Trainer von Real Madrid schlechte Karten. Der spanische Sportjournalist Jorge Picón berichtet, Real-Präsident Florentino Pérez sei der Meinung, dass auf der Trainerposition eine Veränderung notwendig ist. Ob Pérez eine sofortige Trennung oder einen Wechsel nach der laufenden Saison anstrebt, geht nicht aus dem Bericht hervor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt zeichnete sich bereits ab, dass beide Parteien wohl spätestens nach Saisonende getrennte Wege gehen. Laut Picón hat Arbeloa in den Reihen des Vorstands allerdings auch viele Fürsprecher. Das Problem: Mit Pérez hat Arbeloa die mit Abstand gewichtigste Stimme gegen sich.