Bayern-Aufstellung: Kompany überrascht mit Musiala
Der FC Bayern startet um 21 Uhr in die neue Champions League-Saison. Diese Topelf schickt Vincent Kompany gegen das letztjährige Überraschungsteam Bodö/Glimt auf den Rasen.
Für den FC Bayern beginnt heute Abend mit der Partie gegen Bodö/Glimt der Angriff auf den Champions League-Titel. Für einen erfolgreichen Start in die Königsklasse beordert Cheftrainer Vincent Kompany seine beiden Offensivstars Harry Kane und Michael Olise zurück in die Startelf. Das Duo war beim 0:0 gegen Schalke 04 zunächst geschont worden.
Auf dem linken Flügel darf Luis Díaz ran. Offener war die Besetzung der Zehner-Position. Gegen die unangenehmen Norweger feiert Jamal Musiala sein Startelf-Comeback. Der DFB-Star hatte nach seinen Zusammenbrüchen aufgrund einer neurologischen Dysfunktion zuletzt bereits wieder Spielpraxis erhalten, nun bekommt er das Vertrauen von Beginn an.
Alphonso Davies verteidigt hinten links, auf der rechten Defensivseite erhält Konrad Laimer den Vorzug vor Josip Stanisic. Im Abwehrzentrum beginnen erneut Dayot Upamecano und Jonathan Tah.
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