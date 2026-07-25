Einigung bei WM-Held Vozinha

Die Weltmeisterschaft hat Vozinha ins Schaufenster gespült und jetzt einen Vertrag in Chile beschert. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der 40-jährige Torhüter inzwischen mit Colo Colo mündlich geeinigt. Am Wochenende soll alles schriftlich fixiert und im Anschluss der Medizincheck absolviert werden.

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Der Keeper der Kap Verden stand bis Ende Juni bei GD Chaves in der zweiten portugiesischen Liga unter Vertrag. Bei der WM brillierte Vozinha und schaffte es so in die FT-Topelf des Turniers. Auf Social Media folgen dem Rechtsfuß inzwischen mehrere Millionen Fans.