Nagelsmann: „War die richtige Entscheidung, ihn zu holen“

Julian Nagelsmann ist mit Neuzugang Matthijs de Ligt sehr zufrieden. Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel beim FC Barcelona (21 Uhr) sagte der Trainer des FC Bayern: „Er weiß genau, was er gut kann und was er nicht so gut kann. Er tut uns sehr gut. Er macht nahezu keine Fehler und ist sich sehr bewusst, dass er Innenverteidiger ist. Es war die richtige Entscheidung, ihn zu holen.“

Für 67 Millionen Euro wechselte de Ligt im Sommer von Juventus Turin nach München, zehn weitere Millionen können an Boni folgen. Nach ein paar Wochen Eingewöhnungszeit ist der 23-jährige Niederländer inzwischen in Bayerns Innenverteidigung gesetzt. „Ich denke, dass ich jetzt angekommen bin“, so de Ligt am gestrigen Dienstagabend.