Dass Manchester City im März bei Aleksandar Pavlovic hinsichtlich eines Transfers angefragt hatte, sickerte bereits Anfang September durch. Die Skyblues sahen den Mittelfeldregisseur als perfekten Nachfolger für den inzwischen zum FC Barcelona abgewanderten Rodri (30) und wollten 100 Millionen Euro auf den Tisch legen.

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Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ kommt Pavlovic nun erstmals auf die Anfrage zu sprechen: „Jeder weiß, was Rodri für ein Top-Sechser ist. Er hat den Ballon d’Or nicht umsonst gewonnen. Natürlich ehrt es mich, wenn man mit so einem Spieler verglichen wird. Das nehme ich als Anreiz für mein Ziel: Ich will mich permanent weiter verbessern und in der Weltklasse etablieren.“

Das City-Interesse schmeichelte dem 22-Jährigen zwar, dennoch war für ihn schnell klar, dass er den FC Bayern noch nicht verlassen möchte: „Zunächst mal ist es eine Ehre, wenn ein Topklub wie City auf einen zukommt. Ich bin in München aufgewachsen, bin hier groß geworden und spiele schon immer beim FC Bayern. Meine Familie und meine Freunde wohnen hier, etwas Schöneres gibt es für mich nicht. Deswegen fiel mir die Entscheidung nicht schwer.“

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„Wollen alles gewinnen“

Mit dem Rekordmeister hat der deutsche Nationalspieler in der laufenden Saison große Ziele. „Wir wollen alles gewinnen: die Champions League, den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft“, stellt Pavlovic klar. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2029.