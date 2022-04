Verletzt zurück auf Schalke: Norwich-Aus für Kabak

Für Ozan Kabak ist die Leihe von Schalke 04 zu Norwich City vorzeitig beendet. „Ozan wird zu seinem Stammverein zurückkehren. Es ist eine Kniesehnenverletzung und ich denke, dass er für die Saison ausfallen wird. Das ist ein schwerer Schlag“, erklärte Norwich-Coach Dean Smith auf der heutigen Pressekonferenz.

Die verletzungsbedingte Rückkehr nach Gelsenkirchen ist für Kabak der Tiefpunkt einer durchwachsenen Saison. Für die Canaries kam der 22-jährige Innenverteidiger lediglich auf elf Ligaeinsätze und war vor allem zu Beginn dieses Jahres komplett außen vor. Auf Schalke steht der 15-fache türkische Nationalspieler noch bis 2024 unter Vertrag.

✍️ Team news ahead of Sunday's game, with updates on:



■ Max Aarons

■ Brandon Williams

■ Lukas Rupp

■ Ozan Kabak#NCFC | #NORBUR