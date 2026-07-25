Verlockende Mega-Offerte für Díaz?

Durchaus skeptisch wurde der Transfer von Luis Díaz zum FC Bayern zu Beginn beäugt. Zu alt, zu teuer, so die Kritiker. Ein Jahr später erinnert sich daran wohl kaum noch jemand. In 51 Spielen erzielte er für die Münchner 26 Tore und bereitete 23 weitere vor – eine unfassbare Quote.

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Klar, dass der 29-Jährige deshalb durchaus Avancen vorliegen hat. Eine solche kommt laut ‚Sportitalia‘-Journalist Gianluigi Longari jetzt aus Saudi-Arabien. Al Hilal träume von einer Verpflichtung des Linksaußen. Der saudische Pokalsieger hat erst am gestrigen Freitag Crysencio Summerville (24) für 76 Millionen Euro verpflichtet, will aber noch einen weiteren Offensivstar holen.

Ab welcher Summe müsste der FC Bayern über einen Verkauf von Luis Díaz nachdenken? Ab 60 Millionen Euro Ab 80 Millionen Euro Ab 100 Millionen Euro Ab 120 Millionen Euro Díaz ist zu wichtig und deshalb unverkäuflich Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch Dembélé & Neto Thema

Deshalb wurde auch Pedro Neto (24) vom FC Chelsea von dessen Berater Jorge Mendes bei Al Hilal angeboten, zudem ist Ousmane Dembélé (29) im Gespräch.

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Vertraglich ist Díaz noch bis 2029 an die Bayern gebunden, die wohl kaum bereit sein werden, den Rechtsfuß abzugeben. Offen ist die Frage, ob die Münchner Verantwortlichen bei einer Mega-Offerte vom Wüstenklub nicht doch ins Grübeln kommen würden. Geld spielt bei Klubs aus Saudi-Arabien bekanntlich ja nicht die übergeordnete Rolle.