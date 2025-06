Palace droht Ausschluss | 50 Millionen für Ramos

Aufs falsche Pferd gesetzt

Multi-Club-Ownerships sind ein streitbares Thema im Profifußball. Von den Klubs werden sie oft genutzt, um Spieler günstig vom einen zum anderen Verein zu transferieren und meist einem bestimmten Klub im eigenen Kosmos zu maximalem Erfolg zu verhelfen. Dass so etwas aber gut durchdacht und geplant werden muss, zeigt jetzt das Beispiel Crystal Palace. Laut der ‚Sun‘ droht den Engländern trotz der gelungenen Europa League-Qualifikation durch den Gewinn des FA-Cups der Ausschluss aus dem internationalen Geschäft.

Miteigentümer der Eagles ist nämlich John Textor, dem auch Olympique Lyon gehört, das sich ebenfalls für die EL qualifiziert hat. Allerdings darf lediglich ein Verein pro MCO an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen, sodass Palace nun der Super-GAU droht. Nichtsdestotrotz hegen die Londoner weiter Hoffnung, schließlich ist Textor nur Miteigentümer, Vorsitzender ist dagegen Steve Parish. Außerdem beruft man sich darauf, dass es kaum Transfergeschäfte zwischen beiden Vereinen gibt und somit kein Klub einen Wettbewerbsvorteil hat. Nicht auszuschließen also, dass am Ende doch beide Vereine um die Trophäe kämpfen.

Neustart in Turin?

Bei Paris St. Germain kennt die Euphorie derzeit kaum Grenzen. Nach Jahren des Geldverbrennens hat man es endlich geschafft, die Champions League zu gewinnen. Der Henkelpott ist schließlich die begehrteste Trophäe im Klubfußball und nur wenigen Spielern vorbehalten. Doch auch bei den Siegern dieses Wettbewerbs gibt es naturgemäß Akteure, die mit ihren Einsatzzeiten nicht zufrieden sind. In der französischen Hauptstadt hört einer dieser Kicker auf den Namen Gonçalo Ramos (23).

PSG hatte den Stürmer einst für bis zu 80 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet. Ramos kam in dieser Saison aber hauptsächlich nur noch als Joker zum Einsatz. Für die nächste Spielzeit soll er sogar komplett aussortiert werden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, will sich Juventus Turin die Situation zunutze machen und den Portugiesen nach Italien locken. Dafür sei die Alte Dame sogar bereit, immerhin noch 50 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Es gibt definitiv schlechtere Orte für einen Neustart.