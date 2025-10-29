Endrick-Leihe: Geht es nach Stuttgart?

Beim VfB Stuttgart beschäftigt man sich offenbar konkret mit Real Madrids Offensivtalent Endrick (19). Nach Informationen von ‚RTL/ntv und sport.de‘ zeigen die Schwaben Interesse, VfB-Trainer Sebastian Hoeneß soll mit seinem Gegenüber Xabi Alonso bereits über Endrick gesprochen haben.

Schon beim Transfer von Chema Andrés (20) soll ein Telefonat zwischen Hoeneß und Alonso den Stuttgartern den Zuschlag beschert haben. Ob der VfB im Winter auch bei Endrick in die Vollen gehen wird, bleibt abzuwarten.

Klar ist: Real will den brasilianischen Mittelstürmer unbedingt verleihen, gerne in die Bundesliga. Die Gebühr würde drei Millionen Euro betragen, 1,5 Millionen wären an Gehalt zu zahlen.

Auch Endrick, der sich im Sommer noch gegen eine Leihe gesträubt hatte, steht einer Luftveränderung inzwischen offen gegenüber. In dieser Saison ist der Linksfuß noch ohne Einsatzminute.