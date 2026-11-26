BVB: Das Preisschild für Gadou
Joane Gadou ist gerade in aller Munde. Borussia Dortmund hat sein Abwehr-Juwel jetzt offenbar mit einem Preisschild versehen.
Für 35 Millionen Euro verkaufte Borussia Dortmund im Sommer 2016 Mats Hummels (37) an den FC Bayern München. Es war der teuerste Verteidiger-Verkauf der Klubgeschichte. Joane Gadou dürfte diesen Rekord einmal pulverisieren.
Bereits am gestrigen Mittwoch wurde bekannt, dass der 19-Jährige unter anderem beim FC Arsenal, FC Liverpool, Manchester United, Real Madrid und Paris St. Germain auf dem Zettel steht. Heute berichtet auch die ‚Bild‘ und bringt ein Preisschild ins Spiel: Unter 80 Millionen Euro verschwende man beim BVB keinen Gedanken an einen Gadou-Verkauf.
Im Sommer war der athletische Franzose für knapp 20 Millionen von RB Salzburg nach Dortmund gekommen. Auf Anhieb wurde er Stammkraft. Beim jüngsten 1:1 in der Champions League bei Arsenal verdiente sich Gadou die FT-Note 1. Über sich selbst sagte der Rechtsfuß kürzlich im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Ich setze mir keine Grenzen. Ich will zu den besten Spielern auf meiner Position gehören. Das ist mein Ehrgeiz.“
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