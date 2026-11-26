Für 35 Millionen Euro verkaufte Borussia Dortmund im Sommer 2016 Mats Hummels (37) an den FC Bayern München. Es war der teuerste Verteidiger-Verkauf der Klubgeschichte. Joane Gadou dürfte diesen Rekord einmal pulverisieren.

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Bereits am gestrigen Mittwoch wurde bekannt, dass der 19-Jährige unter anderem beim FC Arsenal, FC Liverpool, Manchester United, Real Madrid und Paris St. Germain auf dem Zettel steht. Heute berichtet auch die ‚Bild‘ und bringt ein Preisschild ins Spiel: Unter 80 Millionen Euro verschwende man beim BVB keinen Gedanken an einen Gadou-Verkauf.

Seht ihr eine langfristige Zukunft von Joane Gadou bei Borussia Dortmund? Ja, er kann eine Ära prägen Nein, im übernächsten Sommer ist er weg Nein, bereits im nächsten Sommer muss der BVB verkaufen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Im Sommer war der athletische Franzose für knapp 20 Millionen von RB Salzburg nach Dortmund gekommen. Auf Anhieb wurde er Stammkraft. Beim jüngsten 1:1 in der Champions League bei Arsenal verdiente sich Gadou die FT-Note 1. Über sich selbst sagte der Rechtsfuß kürzlich im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Ich setze mir keine Grenzen. Ich will zu den besten Spielern auf meiner Position gehören. Das ist mein Ehrgeiz.“