Mit de Ligt: So könnte Bayern spielen

70 Millionen Euro plus Boni ist dem FC Bayern der Transfer von Matthijs de Ligt wert. Völlig klar: Der 22-jährge Innenverteidiger soll einen Stammplatz und eine Führungsrolle in der Elf von Trainer Julian Nagelsmann einnehmen. FT stellt auf: So könnte der deutsche Rekordmeister in der Saison 2022/23 spielen.

4-2-3-1

In der Viererkette käme de Ligt der Platz rechts neben dem bislang teuersten Bayern-Zugang Lucas Hernández zu – ein 150 Millionen schweres Abwehrduo. Flankiert wird die Abwehrzentrale von Ajax-Neuankömmlings Noussair Mazraoui und Alphonso Davies. Als Alternative für hinten links hat man in München übrigens David Raum im Visier.

3-5-2

In der vergangenen Saison spielte Bayern nur selten mit Dreierkette. In der Sommervorbereitung testete Nagelsmann nun bereits mehrfach ein 3-5-2-System, in dem Serge Gnabry und Neuzugang Sadio Mané gemeinsam im Sturm agieren. De Ligt würde wohl den Platz in der Abwehrmitte erhalten.