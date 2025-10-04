Juwel vom Zuckerhut vor 40-Millionen-Wechsel?

Für die Profis von Vasco da Gama erzielte Rayan Vitor bislang 15 Tore, dazu lieferte er zwei Assists. Zum Einsatz kam der Offensivspieler schon 84 Mal. Für das Sturmjuwel, das erst im August seinen 19. Geburtstag feierte, durchaus gute Statistiken. In der laufenden Spielzeit ist dem Linksfuß der finale Durchbruch gelungen.

Und laut ‚Daily Mail‘ hat ihn das bei Tottenham Hotspur ganz oben auf die Liste gebracht. Die Scouts des Premier League-Klubs beobachten den Youngster dem Bericht zufolge seit Monaten intensiv. Es heißt, im Verein herrsche die Meinung, dass man beim Brasilianer auch etwas tiefer in die Tasche greifen könnte. Per Ausstiegsklausel über umgerechnet 40 Millionen Euro ist Rayan zu haben.

Bald auch Teil der Seleção?

Der Stürmer brilliert durch Tempo, einen starken Abschluss und aggressives Pressingverhalten. Ideale Voraussetzungen für die anspruchsvolle Premier League. Doch die Spurs sind nicht alleine mit ihrem Interesse. Olympique Lyon baggerte schon vor einem Jahr an Rayan, allerdings ohne Erfolg. Darüber hinaus haben sich auch schon andere Vereine aus England, der FC Barcelona oder Zenit St. Petersburg mit dem Flügelspieler beschäftigt.

Für Rayan könnte bald die erste Nominierung durch Carlo Ancelotti anstehen. In der Länderspielpause im Oktober ist er noch nicht dabei, dem Vernehmen nach steht Rayan aber im erweiterten Kreis der Seleção. Spätestens bei seinem ersten Länderspiel wird das Interesse aus Europa wohl nochmal rapide steigen.