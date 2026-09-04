Anfang Juni berichtete ‚Sky‘ von einer Einigung zwischen dem FC Bayern und Liverpool-Juwel Rio Ngumoha (18). Das englische Schwergewicht schloss einen Verkauf aber kategorisch aus, insofern wurden die Verhandlungen von Münchner Seite nicht konkretisiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einige Monate später kommen weitere Details zur Causa Ngumoha ans Licht. ‚The Athletic‘ enthüllt, dass die kolportierte Bayern-Übereinkunft mit dem Offensivspieler an der Anfield Road für Verwirrung sorgte. Schließlich habe der Engländer (ein Länderspiel) bis dato nie kommuniziert, dass er mit seiner Rolle respektive seinen Einsatzzeiten unzufrieden sei.

Mittlerweile scheint Ngumoha seine Wechselgedanken jedenfalls ad acta gelegt zu haben. Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge steht das Eigengewächs ganz dicht vor einer Verlängerung in Liverpool, die Rede ist von einer grundsätzlichen Einigung. Aktuell steht der talentierte bis 2028 beim LFC unter Vertrag.