Ablöse-Poker: Amoako vor Dynamo-Abflug

Kofi Amoako hält den Ball im Spiel @Maxppp

Youngster Kofi Amoako (20) könnte Dynamo Dresden im Januar in Richtung Italien verlassen. Informationen von ‚Sky‘ zufolge hat der defensive Mittelfeldspieler mit Serie A-Klub US Lecce bereits eine mündliche Einigung erzielt. Die beiden Vereine befinden sich laut dem Bezahlsender in konkreten Verhandlungen, aktuell laufe der Poker um die Ablöse. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ ist Lecce bereit, 1,5 Millionen Euro plus Boni auf den Tisch zu legen.

Erst im Sommer hatte Dynamo den vierfachen deutschen U21-Nationalspieler für rund 300.000 Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Beim Zweitliga-Aufsteiger nahm Amoako gleich eine wichtige Rolle ein. 17 Einsätze stehen nach der Hinrunde zu Buche, 14 Mal erhielt der gebürtige Hannoveraner das Startelfmandat. Ob weitere Pflichtspiele für Dynamo dazukommen, ist fraglich.

veröffentlicht am
