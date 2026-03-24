Schmadtke-Erbe: 96 blickt nach Leipzig

Sebastian Schuppan weckt Interesse bei Hannover 96. Nach FT-Informationen ist der 39-Jährige beim Tabellenfünften der zweiten Liga ein Kandidat als Geschäftsführer Sport. Der entsprechende Posten ist nach der Trennung von Jörg Schmadtke frei.

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Schuppan ist bei RB Leipzig im Januar 2025 zum Sportlichen Leiter aufgestiegen und Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer untergeordnet. Neben dem Ex-Profi (Bielefeld, Dresden, Würzburg) ist auch Ralf Becker eine Option für das Schmadtke-Erbe. Becker bekleidet in Hannover aktuell das Amt des Sportdirektors.