Real: Kehrtwende bei Endrick?

Endrick zieht alle Optionen in Betracht, um seine Chance zu erhöhen, im kommenden Jahr mit Brasilien an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der 19-Jährige in den kommenden Wochen abwarten will, wie sich seine Situation bei Real Madrid entwickelt und dann im Winter entscheiden wird, was das Beste für seine anvisierte Teilnahme an der WM in Mexiko, Kanada und den USA ist.

Um dieses Ziel zu erreichen, käme für den Stürmer dem Bericht zufolge sogar ein Real-Abschied infrage, gegen den er sich in der zurückliegenden Wechselperiode noch vehement gewehrt hatte. An möglichen Abnehmern mangelt es dem Vernehmen nach nicht. West Ham United, der FC Valencia und Real Sociedad haben ein Auge auf den talentierten Linksfuß geworfen.