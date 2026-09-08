Junior Dina Ebimbe hat für seinen ehemaligen Arbeitgeber Eintracht Frankfurt nichts mehr übrig. „Ich respektiere den Verein und die Fans, aber sie behandeln die Spieler sehr unhöflich. Jeder weiß, wie sie ihre Spieler behandeln. Wenn man mich schlecht behandelt, werde ich auch nichts zurückgeben“, schoss der 25-Jährige in einer Medienrunde in Richtung SGE.

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Zwischen 2022 und 2026 stand Ebimbe bei der Eintracht unter Vertrag. Wirklich durchsetzen konnte er sich in der Mainmetropole nie. Vor wenigen Wochen wechselte er für unter eine Million Euro zum FC Schalke 04. In den ersten beiden Pflichtspielen stand der Rechtsaußen für insgesamt 93 Minuten auf dem Feld, beim 0:0 gegen den FC Bayern zeigte er eine starke Leistung.