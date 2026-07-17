Die Schalker Kaderplanungen für die neue Bundesligasaison laufen auf Hochtouren. Weitere potenzielle Stammspieler werden gesucht. Während Robin Gosens planmäßig vor allem die Defensive stabilisieren wird, soll noch ein Neuer für den offensiven Part auf Außen kommen.

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Wie ‚soccernews.nl‘ berichtet, hat der Bundesligaaufsteiger einen spannenden Kandidaten in der türkischen Süper Lig ausfindig gemacht. Dabei handelt es sich um den Niederländer Anthony Musaba von Fenerbahce. Schalke hat dem 25-Jährigen und seinem Umfeld demzufolge bereits das Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Geplant ist ein Leihgeschäft.

Musaba stehe dem Deal offen gegenüber, kann sich laut Bericht einen Wechsel in die Bundesliga durchaus vorstellen. Auch der „türkische Spitzenverein wäre grundsätzlich bereit, einem Wechsel zuzustimmen, allerdings nur unter den vom Verein festgelegten Bedingungen“. Eine offizielle Anfrage hat Schalke bisher noch nicht beim Istanbuler Klub hinterlegt.

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Musaba stammt aus der Jugend von Vitesse Arnheim und ist in den vergangenen Jahren weit herumgekommen. Erst seit dem Winter steht der Angreifer bei Fenerbahce unter Vertrag, das fünf Millionen Euro Ablöse an den Ligarivalen Samsunspor überwiesen hatte. Zwischen 2021 und 2025 stand Musaba für gleich fünf verschiedene Klubs auf dem Feld.