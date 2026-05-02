Carvajal nie mehr für Real?

Für Dani Carvajal könnte die Saison gelaufen sein. Wie Real Madrid am heutigen Samstag offiziell mitteilt, hat sich der 34-jährige Rechtsverteidiger den kleinen Zeh gebrochen. Wie lange der Spanier nun außen vor sein wird, benannten die Königlichen dabei nicht. Es erscheint aber durchaus möglich, dass der langjährige Führungsspieler in Folge dieser Verletzung nicht mehr für den spanischen Rekordmeister auflaufen wird.

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Dem Vernehmen nach soll Carvajal seitens Real kein neuer Vertrag angeboten wird. Nach knapp 13 Jahren bei den Profis der Madrilenen endet somit das Kapitel der Real-Ikone aller vorraussicht nach zum Saisonende. Der Rechtsfuß durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des spanischen Top-Klubs und stand zwischenzeitlich in der Saison 2012/13 für ein Jahr für Bayer Leverkusen auf dem Platz. Anschließend entwickelte er sich bei den Königlichen zum Leistungsträger und Erfolgsgaranten. In Summe bringt es der 52-fache spanische Nationalspieler auf 79 Torbeteiligungen in 448 Pflichtspielen für die Königlichen.