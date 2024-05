Simons-Zukunft: Enrique reagiert

Luis Enrique hat sich zur Zukunft von Xavi Simons geäußert. Der Trainer von Paris St. Germain sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Kein Kommentar. Er absolviert gerade eine Leihe und ich werde mich nicht zu Spielern äußern, die nicht im aktuellen Kader stehen.“

Simons ist noch bis Saisonende an RB Leipzig verliehen. Am gestrigen Freitag hatte ‚RMC‘ berichtet, dass PSG nicht mehr mit dem 21-jährigen Toptalent plant und die Klubs über einen permanenten Transfer verhandeln. Auch Simons selbst sehe seine Zukunft nicht in Paris.