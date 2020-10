Zaniolo: „Alle Topklubs wollten ihn“

Die Personalie Nicolò Zaniolo hätte unter anderen Umständen auf dem Transfermarkt heiß gehandelt werden können. „Alle Topklubs waren an Nicolò interessiert, nicht nur Juventus“, erklärt dessen Berater Claudio Vigorelli in der ‚Tuttosport‘, „dann kam die Verletzung, Covid und die Übernahme der AS Rom durch einen neuen Besitzer.“

Zaniolo hatte sich im Januar das Kreuzband gerissen und war ein halbes Jahr später auf den Platz zurückgekehrt. Im September folgte dann der nächste Schock in Form eines zweiten Kreuzbandrisses. „Ihm geht es wieder besser, wir hoffen, dass er zur Europameisterschaft wieder fit ist“, so Vigorelli, „dieses Mal dürfen wir aber nichts überstürzen.“